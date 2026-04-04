Светлана Ромашина рассказала о планах сборной России по синхронному плаванию на 2026 год

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала о планах сборной на сезон-2026.

«Менее чем через месяц мы планируем отправиться на этап Кубка мира в Китае. Там мы встретимся с нашими основными соперниками – со сборной Китая. Это будет крайне непросто, потому что мы будем встречаться с ними на их территории. Я уверена, что их будет очень хорошо поддерживать публика. И нам действительно нужно тут посмотреть, как спортсмены будут готовы к такому эмоциональному стрессу. После этого мы будем делать какие-то выводы о подготовке к чемпионату Европы. Но самое главное – на чемпионате Европы мы планируем быть представлены во всех видах программы. И, конечно, не планируем отдавать своё лидерство.

Других запланированных соревнований в этом году у нас нет. Это основные старты прямо сейчас. После Китая будет ещё раз проводиться анализ программы. Будем просматривать, анализировать, как спортсмены справились и какую базу оценок они получили. Так мы поймём, над какими компонентами нам нужно будет ещё поработать к чемпионату Европы», – сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.