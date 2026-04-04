Ромашина: цель у нас одна — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и золотые медали

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина заявила, что выступление на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе и борьба за золотые медали на них являются основной целью команды на ближайшее время.

«Ответственность есть. Я не буду этого скрывать. Цель у нас одна – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и золотые медали. Но здесь нужно принять тот факт, что наш вид спорта сильно поменялся за время нашего отсутствия. Поменялись правила, нас долго не было на международной арене. Сейчас наш вид спорта рассчитан на то, что в любой момент, в любую секунду, на любом старте могут смениться лидеры. Мы видим это по сборной Китая: команда выступает уже долго и по-прежнему является лидером. Значит, можно занять лидирующую позицию и удерживать её. План у нас именно такой (улыбается). Мы хотим продолжать традиции сборной, которая под руководством Татьяны Николаевны Покровской всегда показывала высокие результаты. Именно так мы хотим выступать. Будем прикладывать для этого все возможные усилия», – сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.