Есипенко сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре Турнира претендентов по шахматам — 2026

Российский шахматист Андрей Есипенко не смог одержать победу в 6-м туре Турнира претендентов — 2026. Он сыграл вничью с соперником из США Фабиано Каруаной. Счёт — 1/2:1/2. Россиянин играл чёрными, а американец — белыми. В активе Есипенко два очка за шесть партий.

Есипенко занимает седьмое место в турнирной таблице. Ранее он уступил Жавохиру Синдарову (Узбекистан), Анишу Гири (Нидерланды), сыграл вничью с Хикару Накамурой (США) и Маттиасом Блюбаумом (Германия). Лидером турнира является Синдаров.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.