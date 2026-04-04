Есипенко сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре Турнира претендентов по шахматам — 2026

Андрей Есипенко сыграл вничью с Фабиано Каруаной в шестом туре Турнира претендентов по шахматам 2026

Российский шахматист Андрей Есипенко не смог одержать победу в 6-м туре Турнира претендентов — 2026. Он сыграл вничью с соперником из США Фабиано Каруаной. Счёт — 1/2:1/2. Россиянин играл чёрными, а американец — белыми. В активе Есипенко два очка за шесть партий.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 6-й тур, Пейя, Кипр
Фабиано Каруана — Андрей Есипенко
04 апреля 2026, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1/2:1/2
Есипенко занимает седьмое место в турнирной таблице. Ранее он уступил Жавохиру Синдарову (Узбекистан), Анишу Гири (Нидерланды), сыграл вничью с Хикару Накамурой (США) и Маттиасом Блюбаумом (Германия). Лидером турнира является Синдаров.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Есипенко удержал ничью с партии с рейтинг-фаворитом. Но что дальше?
