«Виктор» вышел в «Финал четырёх» SEHA — 2025/2026, обыграв «Чеховских медведей»

Гандбольный клуб «Виктор» стал участником «Финала четырёх» SEHA-лиги сезона-2025/2026. По сумме двух матчей игроки из Ставропольского края обыграли «Чеховских медведей» (Московская область) со счётом 58:57.

В первой игре победа осталась за командой из Ставрополья, а во второй — за подмосковными гандболистами. Судьба путёвки в «Финал четырёх» решилась благодаря разнице мячей за две встречи.

Гандбольный клуб «Виктор» является победителем Кубка России сезона-2021/2022, серебряным призёром Суперлиги-2019/2020 и бронзовым призёром Суперлиги-2020/2021. Клуб из Ставропольского края также завоёвывал Кубок Лаврова в 2022 и 2023 годах.