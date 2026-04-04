Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Виктор» вышел в «Финал четырёх» SEHA — 2025/2026, обыграв «Чеховских медведей»

ГК «Виктор»
Комментарии

Гандбольный клуб «Виктор» стал участником «Финала четырёх» SEHA-лиги сезона-2025/2026. По сумме двух матчей игроки из Ставропольского края обыграли «Чеховских медведей» (Московская область) со счётом 58:57.

В первой игре победа осталась за командой из Ставрополья, а во второй — за подмосковными гандболистами. Судьба путёвки в «Финал четырёх» решилась благодаря разнице мячей за две встречи.

Гандбольный клуб «Виктор» является победителем Кубка России сезона-2021/2022, серебряным призёром Суперлиги-2019/2020 и бронзовым призёром Суперлиги-2020/2021. Клуб из Ставропольского края также завоёвывал Кубок Лаврова в 2022 и 2023 годах.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android