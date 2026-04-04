Александра Горячкина сыграла вничью в шестой партии на Турнире претенденток — 2026

Российская шахматистка Александра Горячкина провела шестую партию на Турнире претенденток — 2026. Встреча с китайской спортсменкой Тань Чжунъи закончилась со счётом 1/2:1/2. Россиянка играла чёрными, а её соперница — белыми. На данный момент Горячкина занимает четвёртое место в турнирной таблице с тремя очками в активе.

В параллельной встрече украинский гроссмейстер Анна Музычук одержала победу над Чжу Цзиньэр (Китай). Счёт — 1:0.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.