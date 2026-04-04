Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александра Горячкина сыграла вничью в шестом туре Турнира претенденток по шахматам 2026

Александра Горячкина сыграла вничью в шестой партии на Турнире претенденток — 2026
Александра Горячкина
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина провела шестую партию на Турнире претенденток — 2026. Встреча с китайской спортсменкой Тань Чжунъи закончилась со счётом 1/2:1/2. Россиянка играла чёрными, а её соперница — белыми. На данный момент Горячкина занимает четвёртое место в турнирной таблице с тремя очками в активе.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 6-й тур, Пейя, Кипр
Тань Чжунъи — Александра Горячкина
04 апреля 2026, суббота. 15:45 МСК
Тань Чжунъи
Окончено
1/2:1/2
Александра Горячкина

В параллельной встрече украинский гроссмейстер Анна Музычук одержала победу над Чжу Цзиньэр (Китай). Счёт — 1:0.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Российская шахматистка опять победила и стала лидером турнира претендентов!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android