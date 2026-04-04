Екатерина Лагно потерпела второе поражение на Турнире претенденток по шахматам — 2026

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно проиграла в шестом туре на Турнире претенденток — 2026. Она не смогла одолеть соперницу из Индии Вайшали Рамешбабу. Для россиянки это второе поражение на соревнованиях в Кипре. Она опустилась на четвёртое место в турнирной таблице, набрав три очка.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 6-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Вайшали Рамешбабу
04 апреля 2026, суббота. 15:45 МСК
0:1
Вайшали Рамешбабу

Ранее ничейный результат по итогам шестой партии был зафиксирован во встрече Александры Горячкиной и китайской спортсменки Тань Чжунъи.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

