Турнир претендентов по шахматам 2026: результаты на 4 апреля

Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 4 апреля
Сегодня, 4 апреля, в Пейе, Кипр, продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели 6-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня соревнований. Лидером в турнирной таблице является представитель Узбекистана Жавохир Синдаров.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 4 апреля:

Фабиано Каруана (США) — Андрей Есипенко (Россия) — 1/2:1/2;
Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;
Аниш Гири (Нидерланды) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1/2:1/2;
Вэй И (Китай) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0:1.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.

Календарь Турнира претендентов - 2026
