Турнир претенденток по шахматам 2026: результаты на 4 апреля

Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 4 апреля
Екатерина Лагно
Сегодня, 4 апреля, в Пейе, Кипр, продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках очередного игрового дня участницы провели 6-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 4 апреля:

Чжу Цзиньэр (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0:1;
Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2;
Екатерина Лагно (Россия) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0:1;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмух (Индия) — 0:1;

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Материалы по теме
Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 4 апреля
