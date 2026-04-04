Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в Пейе, Кипр, продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках очередного игрового дня участницы провели 6-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами партий.

Чжу Цзиньэр (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0:1;

Тань Чжунъи (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2;

Екатерина Лагно (Россия) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0:1;

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Дивья Дешмух (Индия) — 0:1;

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.