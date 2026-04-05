Турнир претендентов по шахматам — 2026: расписание на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты проведут 7-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Турнир претендентов по шахматам — 2026, 7-й тур

15:30. Андрей Есипенко — Вэй И (Китай)

15:30. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Аниш Гири (Нидерланды)

15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) — Хикару Накамура (США)

15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.