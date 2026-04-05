Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 7-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 5 апреля:

15:30. Анна Музычук (Украина) — Бибисара Асаубаева (Казахстан);

15:30. Дивья Дешмух (Индия) — Екатерина Лагно;

15:30. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Тань Чжунъи (Китай);

15:30. Александра Горячкина — Чжу Цзиньэр (Китай).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.