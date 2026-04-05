«В прогнозах смысла всё меньше». Непомнящий — о раскладах на 7-й тур ТП-2026

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал свой прогноз на предстоящий 7-й тур Турнира претендентов — 2026.

«В прогнозах смысла всё меньше, но вдруг разочек получится угадать все 4 результата?

Есипенко — Вэй И: 1:0.

Китайский гроссмейстер совсем блёкло проводит этот отрезок турнира. Андрею по силам поправить турнирное положение.

Синдаров — Гири: ничья.

Тут без комментариев. Логика результатов Джавохира неподвластна моему пониманию.

Блюбаум — Накамура: ничья.

Каждая сыгранная партия приближает долгожданное окончание турнира.

Прагнанандха — Каруана: ничья.

По идее, здесь должна быть большая борьба, но как будто индиец растерял весь свой запал. Основной шанс Фабиано — личная встреча с Синдаровым, и до тех пор проигрывать строжайше противопоказано. Впрочем, если у Синдарова к тому моменту будет где-нибудь +8…» — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.