Даниел Маринов выиграл золото в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Египте

Российский гимнаст Даниел Маринов стал победителем этапа Кубка мира в Египте в вольных упражнениях. Он набрал 14,233 балла.

Второе место в этой дисциплине занял ещё один россиянин, Арсений Духно, получивший от судей за своё выступление 14,133 балла.

Этап Кубка мира в Египте завершится в понедельник, 6 апреля.

В начале 2026 года оба спортсмена вошли в основной состав сборной России на текущий сезон. Маринов на чемпионате мира, который прошёл в Индонезии в октябре 2025 года, выиграл бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.

На всех международных соревнованиях российские гимнасты выступают в нейтральном статусе.

