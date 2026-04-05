Гандболистки ЦСКА завоевали Кубок России —2025/2026, обыграв в финале «Ростов-Дон»

Гандболистки московского ЦСКА завоевали Кубок России – 2025/2026, обыграв в финале «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) со счётом 30:25.

В составе победительниц по шесть мячей в ворота ростовской команды забросили Варвара Сёмина и Антонина Санталова. Лучшим бомбардиром матча в составе клуба «Ростов-Дон» стала Дарья Стаценко, которая также отметилась шестью забитыми мячами.

Бронзовым призёром турнира стали гандболистки звенигородской «Звезды», которые в матче за третье место были сильнее «Астраханочки» (Астрахань) – 29:25.

ЦСКА в четвёртый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Лидером по этому показателю является «Ростов-Дон», который 12 раз завоёвывал Кубок России.