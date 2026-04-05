Андрей Есипенко проиграл Вэй И в 7-м туре Турнира претендентов — 2026

Российский шахматист Андрей Есипенко проиграл в 7-м туре Турнира претендентов — 2026 в Пейе (Кипр) китайцу Вэй И. Россиянин играл белыми, а китаец — чёрными. В активе Есипенко два очка за семь партий.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 7-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Вэй И
05 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Андрей Есипенко
Окончено
0:1
Вэй И

Есипенко занимает восьмое место в турнирной таблице. Ранее он уступил Жавохиру Синдарову (Узбекистан), Анишу Гири (Нидерланды), сыграл вничью с Хикару Накамурой (США), Маттиасом Блюбаумом (Германия), Рамешбабу Прагнанандхой (Индия) и Фабиано Каруаной (США). Лидером турнира является Синдаров.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

