Александра Горячкина сыграла вничью с Чжу Цзиньэр в 7-м туре Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Чжу Цзиньэр в 7-м туре Турнира претенденток — 2026. Встреча завершилась со счётом 1/2:1/2. Горячкина сыграла белыми фигурами.

Предыдущие туры Александра Горячкина также завершила с ничейным результатом — в первой партии турнира она встретилась со своей соотечественницей Екатериной Лагно, во второй — сыграла с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, в третьей — с Дивьей Дешмух из Индии и в четвёртой – с Вайшали Рамешбабу из Индии. Пятую партию россиянка провела с украинкой Анной Музычук, в шестой сыграла с китаянкой Тань Чжунъи.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.