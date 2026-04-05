Лагно завершила вничью партию с Дешмух в 7-м туре Турнира претенденток — 2026

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно сыграла вничью с индийской шахматисткой Дивьей Дешмух в 7-м туре на Турнире претенденток — 2026 в Пейе (Кипр). Для россиянки эта ничья стала третьей. Она занимает пятое место в турнирной таблице, набрав три с половиной очка.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 7-й тур, Пейя, Кипр
Дивья Дешмух — Екатерина Лагно
05 апреля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Дивья Дешмух
Окончено
1/2:1/2
Екатерина Лагно

В следующем туре соревнований Екатерина Лагно сыграет с другой россиянкой Александрой Горячкиной, которая занимает четвёртую позицию в таблице Турнира претенденток – 2026.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
