Лагно завершила вничью партию с Дешмух в 7-м туре Турнира претенденток — 2026

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно сыграла вничью с индийской шахматисткой Дивьей Дешмух в 7-м туре на Турнире претенденток — 2026 в Пейе (Кипр). Для россиянки эта ничья стала третьей. Она занимает пятое место в турнирной таблице, набрав три с половиной очка.

В следующем туре соревнований Екатерина Лагно сыграет с другой россиянкой Александрой Горячкиной, которая занимает четвёртую позицию в таблице Турнира претенденток – 2026.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.