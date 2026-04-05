Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках очередного игрового дня участницы провели 7-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 5 апреля:

Чжу Цзиньэр (Китай) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2;

Дивья Дешмух (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 1/2:1/2;

Вайшали Рамешбабу (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) – 1:0;

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина) – 1/2:1/2.

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.