Шишкарёв подвёл итоги «Финала четырёх» женского Кубка России — 2025/2026 по гандболу

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв подвёл итоги «Финала четырёх» женского Кубка России – 2025/2026, отметив высокий уровень борьбы на турнире. Победу в Кубке России одержали гандболистки московского ЦСКА, которые в финале обыграли «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) со счётом 30:25.

«Как и предполагалось, матчи женского «Финала четырёх» Кубка России получились яркими, бескомпромиссными и непредсказуемыми. Благодарю за самоотверженную игру всех участников турнира. Ставшая четвёртой «Астраханочка» навязала борьбу соперникам в обоих матчах, бронзовые награды «Звезды» – весомое достижение для подмосковной команды. Ну а противостояние ЦСКА и «Ростов-Дона» вряд ли может в принципе оставить равнодушным кого-то из болельщиков. Невероятный финальный сюжет с красными карточками, травмами игроков, вратарскими сейвами, великолепными комбинациями буквально завораживал зрительскую аудиторию. Армейская команда на этот раз оказалась сильнее и заслуженно в четвёртый раз завоевала кубковый трофей, с чем я её и поздравляю. Но и «Ростов-Дон», замечу, выглядел очень достойно. Вообще в Москве в эти выходные был настоящий праздник гандбола, было приятно видеть на трибунах столько известных в мире спорта людей. Уверен, что и решающие матчи чемпионата страны будут не менее увлекательными», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.