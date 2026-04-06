Садхвани, Вохидов и Лазавик сыграют на международном шахматном турнире в России

С 10 по 17 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт XXIII Международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова, в котором планируется участие гроссмейстеров Раунака Садхвани (Индия), Шамсиддина Вохидова (Узбекистан) и Дениса Лазавика (Беларусь), сообщает пресс-служба Федерации шахмат России. Соревнования состоятся в стенах Югорской шахматной академии.

Помимо Садхвани, Вохидова и Лазавика, в турнире также планируется участие других гроссмейстеров: Лу Шанлэя (Китай), Арама Акопяна (Армени), Алексея Гребнева (Россия), Беньямина Гледура (Венгрия), Арсения Нестерова, Ивана Землянского и Ильи Ильюшёнка (все три – Россия).

Общий призовой фонд соревнований составит около 12 млн рублей.

Турнир имени Анатолия Карпова проводится с 2000 года и ранее проходил в посёлке Пойковский, а с 2025 года переехал в Ханты-Мансийск. В разные годы в нём участвовали ведущие шахматисты мира, включая Яна Непомнящего, Сергея Карякина, Петра Свидлера и других.

В 2025 году турнир был включён в официальный отборочный цикл чемпионата мира FIDE Circuit, что повысило его статус в международном календаре.

