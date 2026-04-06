В Международный день спорта в «Роснефти» рассказали о вкладе в популяризацию ЗОЖ

6 апреля отмечается Международный день спорта. Поддержка здорового образа жизни, массового и профессионального спорта как среди собственных сотрудников, так и среди населения в регионах присутствия – важная часть социальной политики «Роснефти».

В Компании действует корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого работники занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах. За 2025 год более 134 тыс. сотрудников регулярно занимались спортом, а 96 тыс. приняли участие в соревнованиях. Всего в рамках программы в прошедшем году организовано свыше 2,2 тыс. спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе легкоатлетические забеги «Энергия жизни» и лыжный забег «Лыжня Роснефти».

Также в Компании ежегодно проводятся зимние и летние спортивные игры. Юбилейные XX Летние спортивные игры «Роснефти» стали одним из самых многочисленных корпоративных мероприятий 2025 года – в них приняли участие около 3 тыс. спортсменов из 74 предприятий. В их зимнем аналоге 2026 года участвовали 650 атлетов из 41 команды, состязавшиеся в хоккее, лыжных гонках и биатлоне.

Кроме того, «Роснефть» поддерживает профессиональный спорт. Компания является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда завоевала 47 чемпионских титулов и благодаря сотрудничеству стала лидером в российских кольцевых гонках. Компания поставляет высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.

При содействии «Роснефти» проводятся крупные российские и международные турниры: чемпионат мира и Кубок мира по самбо и XI Уфимский международный марафон. Также в марте 2026 года в Республике Саха прошёл XII чемпионат России по мас-рестлингу – национальному якутскому виду спорта, суть которого заключается в перетягивании палки сидя.

Ещё одним треком развития здорового образа жизни Компании является популяризация хоккея среди детей и молодёжи. При поддержке дочерних предприятий строятся хоккейные арены и организуются любительские соревнования. С 2011 года «Роснефть» является владельцем ПХК ЦСКА.

Компания финансирует строительство и реконструкцию спортивных объектов в регионах присутствия. При её поддержке за последний год был открыт ряд арен и комплексов в Башкирии, Тюменской области, ХМАО-Югре и других субъектах РФ.