Сергей Данилов представит Россию на «Мистере Олимпия» при поддержке «Марафона»

Сергей Данилов
Комментарии

Бодибилдер Сергей Данилов получил поддержку инвестиционной группы «Марафон» в подготовке к «Мистеру Олимпия». Спортсмен станет первым за 20 лет россиянином на главном соревновании культуристов в категории Open.

Объявление о партнёрстве состоялось на мероприятии «Мастера спорта» в «Лужниках». В «Марафоне» отметили, что сотрудничество с Даниловым – часть системной стратегии компании по поддержке и развитию спорта в стране, а соглашение с атлетом – важный шаг при подготовке Данилова к «Мистеру Олимпия».

«Для меня важно, что рядом есть сильный партнёр, который понимает спорт и реально поддерживает спортсменов. Президент инвестиционной компании «Марафон» Александр Винокуров много делает для силовых видов спорта, и для меня это большой плюс. Александр поверил в меня и в мои силы. С его поддержкой я могу полностью сосредоточиться на подготовке к «Мистеру Олимпия». Буду делать всё, чтобы показать высокий результат», – прокомментировал партнёрство Данилов.

Также спортсмен рассказал о подготовке к «Мистеру Олимпия» и поделился целями на турнир: «План тренировок не поменялся, работаю в привычном режиме. С появлением поддержки от «Марафона» это стало проще, так как компания закрывает все мои нужды и верит в меня. Это приятный стимул, чтобы развивать бодибилдинг в России. Вообще россияне давно не выступали в категории Open, но у меня нет никакого мандража. В Европе и Америке в нас видят серьёзных соперников и смотрят как на равных. Когда я хотел попасть на «Мистер Олимпия», то это было моё желание, а сейчас я уже представляю целую страну. Конечно, это большая мотивация», – признался бодибилдер.

