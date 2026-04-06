«Возможно, будет синяк». Есипенко — о том, как провёл выходной на турнире претендентов

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как провёл выходной после первого круга Турнира претендентов – 2026, который проходит в Пейе (Кипр).

– Как проходит твой выходной день?

– Выходной день у нас очень спортивным получился. Сначала у нас был турнир по падел-теннису, в ходе которого я умудрился ударить себе ракеткой по лицу. Поэтому завтра у меня, возможно, будет синяк на партии. Но это не кто-то из команды меня покалечил, это я сам себе ракеткой зарядил. Турнир мы сыграли неудачно в паре с Давидом (Паравяном, секундант Есипенко. – Прим. «Чемпионата»), но ничего.

Потом мы ещё пошли играть с Давидом в большой теннис где-то на час. И сейчас ещё пришли играть в падел. В общем, очень спортивный день. Хочу как-то перезагрузиться, попробовать начать турнир заново. Спорт, мне кажется, этому поможет, — сказал Есипенко в видео, которое разместил в своём телеграм-канале.

После семи туров соревнований Есипенко занимает последнее, восьмое место, заработав два очка.