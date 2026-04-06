«Надеюсь, что-то получится исправить». Есипенко поделился настроем на второй круг ТП-2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился своим настроем на второй круг Турнира претендентов – 2026, который проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр).

«В целом настрой на второй круг турнира у меня – это постараться сыграть его заново, как будто первого круга не было. Сыграть второй круг как отдельный круг. Как пойдёт, надеюсь, что-то получится исправить», — сказал Есипенко в видео, которое разместил в своём телеграм-канале.

После семи туров соревнований Есипенко занимает последнее, восьмое место, заработав два очка. Возглавляет турнирную таблицу представитель Узбекистана Жавохир Синдаров (шесть очков).