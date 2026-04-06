«Надеюсь, что-то получится исправить». Есипенко поделился настроем на второй круг ТП-2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился своим настроем на второй круг Турнира претендентов – 2026, который проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр).

«В целом настрой на второй круг турнира у меня – это постараться сыграть его заново, как будто первого круга не было. Сыграть второй круг как отдельный круг. Как пойдёт, надеюсь, что-то получится исправить», — сказал Есипенко в видео, которое разместил в своём телеграм-канале.

После семи туров соревнований Есипенко занимает последнее, восьмое место, заработав два очка. Возглавляет турнирную таблицу представитель Узбекистана Жавохир Синдаров (шесть очков).

Материалы по теме
Есипенко вновь потерпел поражение! Катастрофа россиянина на Турнире претендентов — 2026
