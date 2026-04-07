Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках турнира шахматисты проведут 8-й тур.

Турнир претендентов по шахматам — 2026, 8-й тур

15:30. Андрей Есипенко (Россия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан);

15:30. Вэй И (Китай) — Маттиас Блюбаум (Германия);

15:30. Аниш Гири (Нидерланды) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия);

15:30. Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.