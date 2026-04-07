Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 8-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 7 апреля:

15:30. Анна Музычук (Украина) — Дивья Дешмух (Индия).

15:30. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Вайшали Рамешбабу (Индия).

15:30. Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия).

15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Чжу Цзиньэр (Китай).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.