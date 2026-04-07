Пловчиха Анна Егорова попала в ДТП на самокате во Франции

Пловчиха Анна Егорова попала в ДТП на самокате во Франции
Пятикратный призёр чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова рассказала о ДТП с участием самоката, которое произошло во Франции. Спортсменка получила травму рёбер и из‑за этого пропустит финал Кубка России в Санкт‑Петербурге.

«Насчет аварии — да, это случилось во Франции. Многие говорят: «Не надо было брать самокат, это опасно». Но самокат я не брала — у меня свой личный, он, слава богу, не развивает большую скорость. Я живу в маленьком городке, где нет смысла иметь машину, поэтому там очень многие передвигаются на самокатах. В принципе, вся команда так делает.

Сейчас морально мне очень тяжело. Обидно, потому что я была в хорошей форме — недавно выступала на соревнованиях в Париже и Лозанне, всё было отлично. Обидно, что такие вещи случаются, ты от этого никак не застрахован. Но что есть, то есть. У меня смещение двух рёбер, и из‑за этого тянет нерв — поэтому больно дышать. Врачи пока ничего конкретного не говорят, но минимум две‑три недели нельзя плавать, никаких стартов. Поэтому и было принято решение пропустить Кубок, хотя ещё пару дней назад я собиралась туда ехать», — приводит слова Егоровой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Всегда поддерживали меня». Мальцев — об отношении семьи к занятиям синхронным плаванием
