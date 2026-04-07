Шипов: шахматист Есипенко психологически не готов к турниру претендентов

Международный гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал выступление российского шахматиста Андрея Есипенко на турнире претендентов.

«Что касается Андрея Есипенко, мне кажется, что у него проблемы психологического плана. Он ментально оказался не готов к жестокой драке, к атмосфере турниров претендентов, несравнимой с другими соревнованиями. Андрей пока не держит удар, для него это слишком сильное давление, так как у него нет привычки играть на столь жёстких турнирах с такой бешеной, невероятной ответственностью, эта ответственность его и задавила. Можно, конечно, взвешивать какие‑то конкретные шахматные ошибки, но думаю, что проблема именно внутри, в психологии, в характере», — приводит слова Шипова ТАСС.

После семи туров Есипенко набрал всего два очка и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем матче он сыграет белыми фигурами с лидером турнира — Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, в активе которого шесть очков.

