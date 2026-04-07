«Фантастическая боевитость». Шипов высказался о стиле игры Екатерины Лагно

Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил стиль игры российской шахматистки Екатерины Лагно на турнире претенденток как крайне рискованный и эмоциональный.

«Что касается Кати Лагно, её игра — это просто гейзер, вулкан. Она играет с постоянным риском. Наверное, зрителям это приносит удовольствие, но и переживания от такой игры просто необычайны. Она выигрывает и проигрывает, и видно, что она способна на всё, причём как победить в пяти партиях подряд, так пять и проиграть. Нет запаса прочности, но есть фантастическая боевитость. Кате надо пожелать энергии, чтобы в таких огненных шахматах она оказывалась более выносливой, чем соперницы. Всё-таки тут большинство участниц моложе, поэтому нужна именно внутренняя физиологическая стойкость», — приводит слова Шипова ТАСС.