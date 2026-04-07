Дегтярёв рассказал о решениях по финансированию, принятых на заседании исполкома ОКР

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о решениях по финансированию с структуре организации, которые были приняты на заседании исполкома ОКР.

«Утвердили введение принципиального нового механизма компенсационных выплат федерациям. Начиная с 1 июля 2026 года ОКР будет оплачивать труд трёх специалистов: по антидопингу, по международной деятельности и одному дополнительному (финансист, юрист или сотрудник пресс-службы на выбор федерации). Соответствующие заявки от федераций будет рассматривать профильная комиссия ОКР.

Мы прекратили членство в ОКР ряда организаций, не соответствующих обновлённому уставу, утвердили новый реестр — 89 членов вместо 100. Продолжаем усиливать роль спортивных федераций в управленческой структуре ОКР в соответствии с Олимпийской хартией», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Также Дегтярёв заявил, что ОКР выплатит денежные поощрения спортсменам, которые не были допущены до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).