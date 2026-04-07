Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв рассказал о решениях по финансированию, принятых на заседании исполкома ОКР

Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о решениях по финансированию с структуре организации, которые были приняты на заседании исполкома ОКР.

«Утвердили введение принципиального нового механизма компенсационных выплат федерациям. Начиная с 1 июля 2026 года ОКР будет оплачивать труд трёх специалистов: по антидопингу, по международной деятельности и одному дополнительному (финансист, юрист или сотрудник пресс-службы на выбор федерации). Соответствующие заявки от федераций будет рассматривать профильная комиссия ОКР.

Мы прекратили членство в ОКР ряда организаций, не соответствующих обновлённому уставу, утвердили новый реестр — 89 членов вместо 100. Продолжаем усиливать роль спортивных федераций в управленческой структуре ОКР в соответствии с Олимпийской хартией», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

Также Дегтярёв заявил, что ОКР выплатит денежные поощрения спортсменам, которые не были допущены до участия в зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Материалы по теме
«Российские теннисисты находятся в топе». Михаил Дегтярёв встретился с Шамилем Тарпищевым
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android