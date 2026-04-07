«Чемпионат» подарил возможность детям сразиться в настольный футбол с игроками Медиалиги

5 апреля в музее-заповеднике «Царицыно» прошёл главный день юбилейного, 10-го Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди. Праздник собрал более 2600 гостей, а одной из самых оживлённых и эмоциональных площадок стала зона настольного футбола, организованная при поддержке «Чемпионата».

Дети вместе с родителями играли в настольный футбол, а их соперниками стали игроки Медийной футбольной лиги — Илья Шурыгин, Андрей Косоруков, Давид Агекян, Дмитрий Кузькин, Степан Кострюков и Антон Петровский. В играх приняли участие более 20 детей, в том числе дети с аутизмом.

Юных участников встречал и приглашал к игре маскот «Чемпионата» — весёлый и дружелюбный тигр Чемп, который стал одним из главных героев площадки. Атмосфера получилась по-настоящему тёплой и живой: дети играли, смеялись, пробовали свои силы и просто проводили время рядом с футболистами.

Фото: Пресс-служба фестиваля #ЛюдиКакЛюди

После каждой игры участники оставляли рисунки на общей доске — она станет частью благотворительной акции игроков Медийной футбольной лиги – футболисты планируют собрать пожертвования в поддержку инициатив помощи детям с аутизмом.

После игры каждый ребёнок получал памятный подарок — мягкую игрушку тигра Чемпа. Но главным итогом стали эмоции: возможность поиграть с профессиональными футболистами, почувствовать поддержку и внимание. Вот она – настоящая инклюзия в принимающей среде!

«Чемпионат» вместе с организаторами Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди благодарит Илью Шурыгина, Андрея Косорукова, Давида Агекяна, Дмитрия Кузькина, Степана Кострюкова и Антона Петровского за участие и ту атмосферу, которую они создали для детей и их семей.

Фото: Пресс-служба фестиваля #ЛюдиКакЛюди

В течение дня в Царицыне также прошли инклюзивные концерты, встречи с артистами, мастер-классы, паблик-токи, интерактивные зоны для детей и взрослых и заключительный гала-концерт.

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходил с 29 марта по 5 апреля в Москве и 78 регионах России на более 600 площадках. Фестиваль #ЛюдиКакЛюди стал одним из крупнейших событий, посвящённых поддержке людей с расстройством аутистического спектра.