Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером Турнира претендентов 2026

Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером Турнира претендентов — 2026
Комментарии

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью в 8-м туре (начало второго круга) Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Есипенко боролся с текущим лидером соревнований Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Россиянин играл белыми фигурами, партия завершилась после 24-го хода. Есипенко и Синдаров согласились на ничью повторением ходов.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 8-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Жавохир Синдаров
07 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Окончено
1/2:1/2
Жавохир Синдаров

Теперь узбекистанский гроссмейстер набрал 6,5 очка из 8 возможных на ТП-2026. У россиянина — 2,5 очка, он замыкает турнирную таблицу.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Материалы по теме
Есипенко сыграл вничью с лидером. Но остался на последнем месте. LIVE
Live
Есипенко сыграл вничью с лидером. Но остался на последнем месте. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android