Андрей Есипенко сыграл вничью с лидером Турнира претендентов — 2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью в 8-м туре (начало второго круга) Турнира претендентов — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Есипенко боролся с текущим лидером соревнований Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Россиянин играл белыми фигурами, партия завершилась после 24-го хода. Есипенко и Синдаров согласились на ничью повторением ходов.

Теперь узбекистанский гроссмейстер набрал 6,5 очка из 8 возможных на ТП-2026. У россиянина — 2,5 очка, он замыкает турнирную таблицу.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.