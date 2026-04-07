Футболист Давид Луис сделал символический ход на доске Андрея Есипенко на ТП-2026

Защитник кипрского клуба «Пафос», легенда сборной Бразилии по футболу Давид Луис сегодня, 7 апреля, сделал первый символический ход на доске российского гроссмейстера Андрея Есипенко в рамках Турнира претендентов – 2026, который проходит в Пейе (Кипр).

Есипенко в рамках 8-го тура ТП-2026 боролся с текущим лидером соревнований Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Россиянин играл белыми фигурами, партия завершилась после 24-го хода. Есипенко и Синдаров согласились на ничью повторением ходов.

Ранее Луис выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии. Отметим, что Есипенко – фанат «Арсенала».