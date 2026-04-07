Сборная России провела и выиграла первый международный матч в игровом виде спорта

Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Бразилии со счётом 10:7 в рамках дивизиона В Кубка мира – 2026. Нельзя не отметить, что этот матч стал первым для сборной России в игровом виде спорта с 2022 года (момента бана российского спорта).

Стартовую четверть команда России проиграла со счётом 1:2. Большую часть первой половины матча Бразилия владела инициативой, Россию удерживал в игре голкипер Пётр Федотов — он сделал несколько важных спасений, в том числе вытащив пенальти. Ближе к концу второй четверти российская команда забила трижды, в том числе реализовав удаление в составе бразильцев – 4:2 к перерыву. В третьей же восьмиминутке бросок капитана сборной России Романа Шепелева в дальний угол и точное попадание Даниила Меркулова, оформившего хет-трик, принесли перевес «+3». Однако Бразилия к последнему перерыву сократила разрыв до минимума, а в середине четвёртой четверти и вовсе сравнялась с россиянами (7:7). Но в заключительные минуты россияне сумели добыть победу – Арслан Закиров дважды реализовал лишнего и стал автором ещё одного хет-трика, а Николай Лазарев сумел оформить быстрый отрыв.

Отметим, что лучшим игроком матча был признан голкипер сборной России Федотов.

На турнире сборная России выступает под нейтральным статусом – Neutral Athletes B (NAB). Завтра, 8 апреля, россияне сразятся со сборной Великобритании, а 9 апреля с командой ЮАР. В турнире принимают участие 23 команды. Согласно регламенту, у каждой сборной есть по три матча с распределением соперников по рейтингу, 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, далее следует классический плей-офф.