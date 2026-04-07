Лагно обыграла Горячкину в рамках 8-го тура Турнира претенденток — 2026

Российский гроссмейстер Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Александру Горячкину в 8-м туре (начало второго круга) Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Партия россиянок завершилась на 66-м ходу, Лагно играла белыми фигурами. Горячкина допустила серьёзную ошибку ещё на 15-м ходу.

Отметим, что в первом круге ТП-2026 Лагно и Горячкина сыграли вничью.

После восьми раундов Турнира претенденток — 2026 Лагно имеет в своём активе 4,5 очка, Горячкина — 3,5.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.