Лагно обыграла Горячкину в рамках 8-го тура Турнира претенденток — 2026

Лагно обыграла Горячкину в рамках 8-го тура Турнира претенденток — 2026
Российский гроссмейстер Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Александру Горячкину в 8-м туре (начало второго круга) Турнира претенденток — 2026, который проходит в Пейе (Кипр). Партия россиянок завершилась на 66-м ходу, Лагно играла белыми фигурами. Горячкина допустила серьёзную ошибку ещё на 15-м ходу.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 8-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Александра Горячкина
07 апреля 2026, вторник. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1:0
Александра Горячкина

Отметим, что в первом круге ТП-2026 Лагно и Горячкина сыграли вничью.

После восьми раундов Турнира претенденток — 2026 Лагно имеет в своём активе 4,5 очка, Горячкина — 3,5.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
