Турнир претендентов по шахматам 2026: результаты на 7 апреля, таблица

Турнир претендентов — 2026: результаты на 7 апреля, таблица
Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели 8-й тур, тем самым начав второй круг соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр), 8-й тур. Результаты на 7 апреля:

Андрей Есипенко (Россия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0,5:0,5.
Вэй И (Китай) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 0,5:0,5.
Аниш Гири (Нидерланды) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:0.
Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США) — 1:0.

Турнирная таблица после восьми туров:

1Жавохир Синдаров (Узбекистан)6.5
2-3Фабиано Каруана (США)4.5
2-3Аниш Гири (Нидерланды)4.5
3-7Рамешбабу Прагнанандха (Индия)3.5
3-7Маттиас Блюбаум (Германия)3.5
3-7Вэй И (Китай)3.5
3-7Хикару Накамура (США)3.5
8Андрей Есипенко (Россия)2.5

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.

