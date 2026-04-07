Турнир претендентов — 2026: результаты на 7 апреля, таблица

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты провели 8-й тур, тем самым начав второй круг соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.
Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр), 8-й тур. Результаты на 7 апреля:
Андрей Есипенко (Россия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 0,5:0,5.
Вэй И (Китай) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 0,5:0,5.
Аниш Гири (Нидерланды) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:0.
Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США) — 1:0.
Турнирная таблица после восьми туров:
|1
|Жавохир Синдаров (Узбекистан)
|6.5
|2-3
|Фабиано Каруана (США)
|4.5
|2-3
|Аниш Гири (Нидерланды)
|4.5
|3-7
|Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
|3.5
|3-7
|Маттиас Блюбаум (Германия)
|3.5
|3-7
|Вэй И (Китай)
|3.5
|3-7
|Хикару Накамура (США)
|3.5
|8
|Андрей Есипенко (Россия)
|2.5
Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.