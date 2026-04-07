Турнир претенденток — 2026: результаты на 7 апреля, таблица

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 8-й тур, который открыл второй круг соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 8-й тур. Результаты на 7 апреля:

Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия) — 1:0.

Анна Музычук (Украина) — Дивья Дешмух (Индия) — 0:1.

Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0,5:0,5.

Тань Чжунъи (Китай) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 0:1.

Турнирная таблица после 8-го тура:

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.