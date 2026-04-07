Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претенденток по шахматам 2026: результаты на 7 апреля, таблица

Турнир претенденток — 2026: результаты на 7 апреля, таблица
Комментарии

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 8-й тур, который открыл второй круг соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 8-й тур. Результаты на 7 апреля:

Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия) — 1:0.
Анна Музычук (Украина) — Дивья Дешмух (Индия) — 0:1.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0,5:0,5.
Тань Чжунъи (Китай) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 0:1.

Турнирная таблица после 8-го тура:

1-5Анна Музычук (Украина)4.5
1-5Вайшали Рамешбабу (Индия)4.5
1-5Екатерина Лагно (Россия)4.5
1-5Чжу Цзиньэр (Китай)4.5
1-5Дивья Дешмух (Индия)4.5
6-7Александра Горячкина (Россия)3.5
6-7Бибисара Асаубаева (Казахстан)3.5
8Тань Чжунъи (Китай)2.5

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android