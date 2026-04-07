Турнир претенденток — 2026: результаты на 7 апреля, таблица

Сегодня, 7 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В его рамках состоялся 8-й тур, который открыл второй круг соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших партий.
Шахматы. Турнир претенденток — 2026, Пейя (Кипр), 8-й тур. Результаты на 7 апреля:
Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия) — 1:0.
Анна Музычук (Украина) — Дивья Дешмух (Индия) — 0:1.
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0,5:0,5.
Тань Чжунъи (Китай) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 0:1.
Турнирная таблица после 8-го тура:
|1-5
|Анна Музычук (Украина)
|4.5
|1-5
|Вайшали Рамешбабу (Индия)
|4.5
|1-5
|Екатерина Лагно (Россия)
|4.5
|1-5
|Чжу Цзиньэр (Китай)
|4.5
|1-5
|Дивья Дешмух (Индия)
|4.5
|6-7
|Александра Горячкина (Россия)
|3.5
|6-7
|Бибисара Асаубаева (Казахстан)
|3.5
|8
|Тань Чжунъи (Китай)
|2.5
Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.