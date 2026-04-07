Ян Непомнящий: с некоторой вероятностью Турнир претендентов — 2026 сегодня закончился

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился мыслями о завершении 8-го тура Турнира претендентов – 2026, который проходит на Кипре.

«Вот как бывает, друзья. Прилетел сегодня на Кипр, думал, что к самому интересному, к развязке турнира. Но, судя по всему, с некоторой вероятностью турнир сегодня закончился. Каруана в очередной раз потерял очки с Накамурой, проиграл ему на совершенно ровном месте. И за шесть туров до конца отрыв уже составляет два очка.

Разве что надежда на Аниша, который показывает очень стабильную игру, по ходу турнира прибавляет. Но отрыв два очка. Как будто он немного зазевался на старте. Ему банально может не хватить дистанции, чтобы включиться в борьбу за первое место.

Но посмотрим, чем чёрт не шутит, ещё будут личные встречи: и Гири играть белыми с Синдаровым, и Каруана играть белыми с Синдаровым. Может быть, общими усилиями сумеют огорчить молодого таланта», — сказал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Таблица Турнира претендентов — 2026 после восьми туров: