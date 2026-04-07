«Был рад заткнуть рот всем хейтерам». Накамура — о победе над Каруаной на ТП-2026

Второй номер рейтинга ФИДЕ, американский гроссмейстер Хикару Накамура прокомментировал победу в партии с соотечественником Фабиано Каруаной в 8-м туре Турнира претендентов – 2026.

«Это была первая партия, где я получил приличную позицию после выхода из дебюта и стоял лучше соперника. Я давил на Фаби, и он зевнул прямо перед контролем времени. Так что партия была односторонней.

Честно говоря, я сейчас не трачу время на соцсети. Я считаю, что соцсети — ужасная вещь. Сегодняшняя партия компенсирует некоторые из моих неудач в начале турнира. Я не должен был соглашаться на ничью в партии с Вэй И или проигрывать Каруане в 1-м туре. Так что, кажется, всё встало на свои места.

Сегодня я был рад заткнуть рот всем хейтерам. Даже если я не выиграю следующую партию, я уже доказал, что нахожусь на своём месте», — сказал Накамура на пресс-конференции.