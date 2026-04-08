Ватерполист Федотов: на нас возложена огромная ответственность, мы не можем подвести

Вратарь сборной России по водному поло Пётр Федотов прокомментировал победу над командой Бразилии в рамках дивизиона В Кубка мира – 2026. Этот матч стал первым для сборной России в игровом виде спорта с 2022 года (момента бана российского спорта). Федотов стал лучшим игроком встречи.

«Эмоции, конечно же, положительные. Победа в сегодняшнем матче была очень важна для нас. Ведь это первый матч после долгого отсутствия нашей команды на международной арене. Эта победа должна придать нам веру в себя и в то дело, которое мы делаем, ведь на нас возложена огромная ответственность, мы не можем подвести.

В первой игре были допущены и ошибки, в обороне и нападении. Но все ребята — молодцы, поэтому спасибо команде за победу. Будем стараться исправить все ошибки в следующих матчах, и расслабляться точно не стоит: всё самое интересное впереди. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку», — приводит слова Федотова ТАСС.