Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Болт ответил, что сложнее — пробежать 100 м за 9,58 или, как Джокович, выиграть 24 ТБШ

Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт ответил на несколько вопросов, касающихся тенниса. Болт 7 апреля посетил «Мастерс» в Монте-Карло.

– Мир тенниса сейчас разделился на сторонников Синнера и Алькараса. Кого бы вы выбрали?
– Для меня это Алькарас, потому что я уже встречался с ним. Однажды мы встретились с ним в Испании, поэтому я определённо проголосую за него.

– По вашему мнению, что сложнее — пробежать 100 м за 9,58 или выиграть 24 турнира «Большого шлема», как это сделал Новак Джокович?
– Конечно, 24 турнира «Большого шлема», — сказал Болт в эфире Eurosport.

Материалы по теме
«Он мой источник вдохновения». Янник Синнер — о легендарном Усэйне Болте
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android