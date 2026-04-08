Болт ответил, что сложнее — пробежать 100 м за 9,58 или, как Джокович, выиграть 24 ТБШ

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт ответил на несколько вопросов, касающихся тенниса. Болт 7 апреля посетил «Мастерс» в Монте-Карло.

– Мир тенниса сейчас разделился на сторонников Синнера и Алькараса. Кого бы вы выбрали?

– Для меня это Алькарас, потому что я уже встречался с ним. Однажды мы встретились с ним в Испании, поэтому я определённо проголосую за него.

– По вашему мнению, что сложнее — пробежать 100 м за 9,58 или выиграть 24 турнира «Большого шлема», как это сделал Новак Джокович?

– Конечно, 24 турнира «Большого шлема», — сказал Болт в эфире Eurosport.