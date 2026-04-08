Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 8 апреля

Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 8 апреля
Сегодня, 8 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 9-й тур.

Смотреть прямую трансляцию турнира претендентов можно в группе «Чемпионата» в «Одноклассниках».

Турнир претендентов по шахматам — 2026, 9-й тур

15:30. Хикару Накамура (США) — Андрей Есипенко;
15:30. Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды);
15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай);
15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Календарь Турнира претендентов - 2026
