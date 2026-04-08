Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках соревнования шахматистки проведут 9-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 8 апреля:

15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина);

15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно;

15:30. Александра Горячкина — Бибисара Асаубаева (Казахстан);

15:30. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Дивья Дешмух (Индия).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.