Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках соревнования шахматистки проведут 9-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.
Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 8 апреля:
15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина);
15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно;
15:30. Александра Горячкина — Бибисара Асаубаева (Казахстан);
15:30. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Дивья Дешмух (Индия).
Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.