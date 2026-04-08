Турнир претендентов по шахматам — 2026: расписание на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 9-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 8 апреля:

15:30. Хикару Накамура (США) — Андрей Есипенко;

15:30. Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды);

15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай);

15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.