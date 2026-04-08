Россияне выиграли второй матч группового этапа КМ по водному поло

Россияне выиграли второй матч группового этапа КМ по водному поло
Российские ватерполисты обыграли команду Великобритании в матче второго круга группового этапа Кубка мира. Встреча завершилась со счётом 21:9.

Это стало второй победой для россиян на текущих соревнованиях. Днём ранее команда обыграла сборную Бразилии со счётом 10:7. Вчерашний матч стал первым для сборной России в игровом виде спорта с 2022 года (момента бана российского спорта).

На турнире сборная России выступает под нейтральным статусом – Neutral Athletes B (NAB). Завтра, 9 апреля, россияне сразятся с командой ЮАР. В турнире принимают участие 23 команды. Согласно регламенту, у каждой сборной есть по три матча с распределением соперников по рейтингу, 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, далее следует классический плей-офф.

