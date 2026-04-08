«На манеже остались Фабиано и Аниш». Непомнящий — о предстоящем 9-м туре ТП-2026

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий в преддверии старта 9-го тура Турнира претендентов — 2026 поделился своим прогнозом на предстоящие матчи.

«После вчерашнего тура на Кипре роли были окончательно закреплены за игроками. На манеже остались Фабиано и Аниш, а остальные, во главе с Джавохиром, будут досматривать их поединки из первого ряда, изредка и лишь по обусловленной жеребьёвкой необходимости участвуя в представлении.

Накамура — Есипенко: ничья

Годовой запас мотивации Хикару израсходовал на вчерашней пресс-конференции, поэтому здесь ожидаю спокойной и, возможно, даже невзрачной партии.

Каруана — Гири: 0-1

Ничья для обоих участников практически равносильна выходу из и так уже эфемерной гонки, поэтому Фабиано будет рисковать. Аниш, очевидно, пребывает в лучшем, чем у соперника, расположении духа и может использовать предоставленные шансы.

Прагнанандха — Вэй И: ничья

Оба шахматиста уже доигрывают турнир. Может быть, Праг снова позволит себе разыграть не самый ортодоксальный дебют. К слову, вчерашний его выбор привел к худшей позиции на два результата, чем Аниш убедительно воспользовался.

Блюбаум — Синдаров: ничья

Очередные пять тысяч в копилку каждого из гладиаторов», — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.

Матчи турнира претендентов начнутся в 15:30 мск.