Ски‑альпинист Филиппов: верю в золото ОИ, в 2030-м надеюсь выступать под флагом России

23‑летний российский ски‑альпинист Никита Филиппов после серебра на Олимпиаде‑2026 мечтает завоевать олимпийское золото — и обязательно под флагом России.

«Конечно, верю в золото Олимпийских игр. Я и до этой Олимпиады верил. Поэтому будем тренироваться. Надеюсь, в 2030-м у меня будет не одна медаль, и что будем выступать уже под флагом страны», — приводит слова Филиппова «РИА Новости Спорт».

В феврале на Играх в Италии Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте, став единственным российским призёром Олимпиады. Месяц спустя он укрепил позиции, одержав победу на чемпионате Европы в той же дисциплине. На счету атлета — 25 титулов чемпиона России.