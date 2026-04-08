«Здесь нельзя играть просто хорошо». Смагин объяснил неудачи Есипенко на турнире

Вице‑президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что российский шахматист Андрей Есипенко испытывает трудности на турнире претендентов из‑за недооценки его уровня.

«Как мне кажется, главная причина неудач Андрея заключается в том, что он не до конца понял уровень турнира претендентов. Здесь нельзя играть просто хорошо, нужно играть как турнир жизни и очень тщательно продумывать все нюансы. Не просто играть, как тебе нравится, а выстраивать свою стратегию, тактику против каждого соперника. Это как раз то, что сейчас блестяще делает Синдаров. Он не просто выходит на партию, а отдельно изучает каждого соперника. У него есть план А, план В и С. Сейчас он очевидный фаворит в мужском турнире, и трудно сказать, что должно произойти, чтобы он не выиграл. Я думаю, что Каруана и Гири не будут оставлять попыток его догнать, но разрыв уже приличный. Вообще, ситуация, в которой сейчас все оказались, она крайне необычная, я не помню, когда всего лишь трое оказывались в плюсе, остальные все либо набрали 50%, либо в минусе. Мне кажется, многие сделают определённые выводы и играть с ним будут уже немножко по‑другому», — приводит слова Смагина ТАСС.

На турнире претендентов 2026 года на Кипре Андрей Есипенко после восьми туров набрал 2,5 очка и занимает восьмое (последнее) место, в 8-м туре он сыграл вничью с лидером соревнований Жавохиром Синдаровым (Узбекистан), играя белыми фигурами.