Горячкина не смогла обыграть Асаубаеву в девятом туре Турнира претенденток 2026

Горячкина не смогла обыграть Асаубаеву в 9-м туре Турнира претенденток — 2026
Комментарии

Российская шахматистка Александра Горячкина провела девятую партию на Турнире претенденток — 2026. Она сыграла вничью с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой. Счёт — 1/2:1/2.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 9-й тур, Пейя, Кипр
Александра Горячкина — Бибисара Асаубаева
08 апреля 2026, среда. 15:30 МСК
Все предыдущие встречи также закончились ничейным результатом для Александры Горячкиной. Победа ею не была добыта в партиях с Екатериной Лагно, той же Бибисарой Асаубаевой из Казахстана, Дивьей Дешмух из Индии, Вайшали Рамешбабу из Индии, украинкой Анной Музычук, китаянками Тань Чжунъи и Чжу Цзиньэр.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

