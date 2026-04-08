Екатерина Лагно проиграла в 9-й партии на Турнире претенденток по шахматам — 2026

Гроссмейстер из России Екатерина Лагно потерпела поражение в 9-м туре на Турнире претенденток по шахматам — 2026. Соревнования в эти дни проходят на Кипре. Обидчицей россиянки стала Чжу Цзиньэр из Китая. Таким образом, отрыв лидера соревнований Вайшали Рамешбабу (Индия) от Лагно увеличился до одного очка. В активе россиянки — 4,5 балла, у индийской спортсменки — 5,5.

Ранее вновь ничейный результат показала Александра Горячкина. Она не смогла обыграть Бибисару Асаубаеву из Казахстана.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.