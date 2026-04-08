Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках соревнования спортсменки провели 9-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами партий с участием россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 8 апреля:

Тань Чжунъи (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2;

Чжу Цзиньэр (Китай) — Екатерина Лагно (Россия) — 1:0;

Александра Горячкина (Россия) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 1/2:1/2;

Вайшали Рамешбабу (Индия) — Дивья Дешмух (Индия) — 1:0.

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.